Коллективный иммунитет в 80% нужно достичь в РФ к 1 ноября

Коллективный иммунитет в 80% нужно достичь в РФ к 1 ноября
Россия должна двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. Фото: kremlin.ru

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 не менее 80% должен быть достигнут к 1 ноября, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россия должна двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%, отмечает она. Такую цель по прививке хотя бы первым компонентом ставим к осени, имея в виду, в том числе, и необходимость проведения повторной прививки и прививки переболевших после того, как прошло полгода, заявила Голикова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что COVID-19, попадая в организм человека, может запустить процесс преждевременного старения. Так заявил невролог Эркин Шамсиев. Для предотвращения этого нужно вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, правильно питаться и меньше нервничать. Так, вирус, попадая в организм, может вызвать не только тромбоз легких.

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