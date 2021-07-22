В Ленобласти мужчина пытался изнасиловать падчерицу

Полиция Ленобласти «по горячим следам» по подозрению в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержала 40-летнего мужчину. В отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее, через 112 поступило сообщение от 17-летней жительницы Ленобласти о том, что в Кировском районе Ленобласти её попытался изнасиловать отчим.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции установили, что неработающий 40-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти иностранец сорвал с пенсионерки золотой крест. Полиция Ленобласти задержала 40-летнего гражданина Азербайджана, который обокрал пенсионерку в Кингисеппе.