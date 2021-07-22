В Ленобласти иностранец сорвал с пенсионерки золотой крест

Полиция Ленобласти задержала 40-летнего гражданина Азербайджана, который обокрал пенсионерку в Кингисеппе. Он сорвал с ее шеи золотую цепочку вместе с золотым крестиком.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Ранее в полицию Ленобласти через 112 поступило сообщение от пенсионерки о том, что около 13:30 на ул. Иванова неизвестный толкнул в грудь и сорвал с нее золотую цепочку с крестиком.

Ущерб составил 60 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге мужчина, угрожая ножом, украл деньги из кассы ресторана. В Ленинградской области задержали мужчину, который ворвался в ресторан с требованием отдать ему деньги из кассы. Его успели усмирить сотрудники правоохранительных органов. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и региону.