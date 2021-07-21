В Выборге мужчина, угрожая ножом, украл деньги из кассы ресторана

В Выборге мужчина, угрожая ножом, украл деньги из кассы ресторана
Мужчина угрожал сотрудникам ресторана ножом. Фото: unsplash.com

Скрыться злоумышленнику не удалось, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В Ленинградской области задержали мужчину, который ворвался в ресторан с требованием отдать ему деньги из кассы. Его успели усмирить сотрудники правоохранительных органов. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и региону.

Все случилось утром 20 июля на улице Крепостной в Выборге. Туда с ножом нагрянул налетчик, который потребовал отдать ему все деньги. Затем он попытался скрыться с места происшествия, но ничего не вышло: его задержали и передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Известно, что на данный момент возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петергофе мужчину резанул складным ножом сожительницу.

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