Автоледи на КАД въехала в ограждение: ребенок в тяжелом состоянии

Женщина вместе с ребенком попала в аварию на КАД. Фото: Baltphoto

Женщина вместе с ребенком попала в аварию на КАД. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Петродворцовом районе женщина въехала в металлическое ограждение.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 июля примерно в 21:00 на 109 километре КАД внутреннего кольца 48-летняя женщина вместе с 5-летним ребенком попала в аварию.

Гражданка за рулем «Санг Йонг Актион» ехала от Ораниенбаумского проспекта к Краснофлотскому шоссе. Она не справилась с управлением и автомобиль занесло, в результате этого женщина наехала на металлическое ограждение.

Так, в автомобильной аварии пострадала 5-летняя девочка, пассажирка «Санг Йонг Актион». Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Ребенку диагностировали открытую черепно-мозговую травму, скальпированную рану заушной области справа.

В отношении автоледи возбуждено административное производство по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

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