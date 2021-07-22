Автоледи на КАД въехала в ограждение: ребенок в тяжелом состоянии

Автоледи на КАД въехала в ограждение: ребенок в тяжелом состоянии
Женщина вместе с ребенком попала в аварию на КАД. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Петродворцовом районе женщина въехала в металлическое ограждение.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 июля примерно в 21:00 на 109 километре КАД внутреннего кольца 48-летняя женщина вместе с 5-летним ребенком попала в аварию.

Гражданка за рулем «Санг Йонг Актион» ехала от Ораниенбаумского проспекта к Краснофлотскому шоссе. Она не справилась с управлением и автомобиль занесло, в результате этого женщина наехала на металлическое ограждение.

Так, в автомобильной аварии пострадала 5-летняя девочка, пассажирка «Санг Йонг Актион». Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Ребенку диагностировали открытую черепно-мозговую травму, скальпированную рану заушной области справа.

В отношении автоледи возбуждено административное производство по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Приморской» каршеринг снес забор.

авария дтп кад новости СПб пострадал ребенок происшествие


 

Новости партнеров
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Новые правила МВД привлекут в Петербург еще больше мигрантов
Новые правила МВД привлекут в Петербург еще больше мигрантов
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженке, избившей палкой полицейского, предъявили обвинение
«Офицеры России» пожаловались в ГП из-за спектакля ...
Смольный готов возобновить работу фуд-кортов
Автоледи на КАД въехала в ограждение: ребенок в тяжелом состоянии
Новости о МакSим. Почему все вокруг хоронят певицу
В парадной Петербурга 12-летний подросток три дня приставал к девочке
В Ленобласти пятиклассница на стройке упала с шестого этажа
На телеканале «Санкт-Петербург» покажут генеральную репетицию ...