У «Приморской» каршеринг снес забор

Автомобиль после аварии выглядит крайне помятым.
У станции метро «Приморская» сегодня, 20 июля, произошла очередная авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Авария случилась недалеко от станции метро. Там арендованный автомобиль врезался в забор.
«Решили перепрыгнуть забор ребята на каршеринге, теперь стоят думают почему не получилось»,
— пишет автор поста.
В сообщении также сказано, что машина сильно повреждена. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД произошло ДТП из-за отвалившегося на ходу колеса: есть пострадавший.