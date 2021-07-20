У «Приморской» каршеринг снес забор

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль после аварии выглядит крайне помятым.

У станции метро «Приморская» сегодня, 20 июля, произошла очередная авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария случилась недалеко от станции метро. Там арендованный автомобиль врезался в забор.

«Решили перепрыгнуть забор ребята на каршеринге, теперь стоят думают почему не получилось»,

— пишет автор поста.

В сообщении также сказано, что машина сильно повреждена. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД произошло ДТП из-за отвалившегося на ходу колеса: есть пострадавший.