На КАД произошло ДТП из-за отвалившегося на ходу колеса: есть пострадавший

В аварии пострадал один из водителей. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии пострадал один из водителей. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Травмированного госпитализировали – у него разорвана левая рука.

На КАД сегодня, 20 июля, произошла массовая авария из-за отвалившегося на ходу колеса. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что столкнулись три автомобиля: грузовик и две легковушки. У большегруза на ходу отвалилось колесо, что и стало причиной происшествия. В результате одному из участников ДТП потребовалась госпитализация – у него травмирована рука. Все остальные, кажется, отделались испугом.

Из-за инцидента образовался затор, который стал причиной приличной пробки. На месте работают сотрудники спецслужб и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском шоссе автоледи на «Субару» сбила пятиклассницу.