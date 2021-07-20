На Приморском шоссе автоледи на «Субару» сбила пятиклассницу

В Петербурге, в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала 11-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, по факту дорожной аварии в Курортном районе проводится проверка.

19 июля в 13:10 по Приморскому шоссе двигалась 54-летняя неработающая гражданка на «Субару Форестер». В зоне регулируемого пешеходного перехода она наехала школьницу, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

В данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что а Петербурге пьяный шестиклассник угодил в больницу.