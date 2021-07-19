В Петербурге пьяный шестиклассник угодил в больницу

В Петербурге пьяный шестиклассник угодил в больницу
Для несовершеннолетнего алкоголь приобрел мужчина. .Фото: pixabay

В Петербурге в Красносельском районе города ребенок в алкогольном опьянении попал в больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 июля в 19:30 из Детской городской больницы сообщили о госпитализации 12-летнего мальчика.

Оказалось, что несовершеннолетнего, учащегося в 6 классе, забрали в тяжелом состоянии, он не мог говорить.

Позднее выяснилось, что днем того же дня 41-летний мужчина, работающий в Петербурге сварщиком, купил в магазине для мальчика и его знакомых алкогольные напитки.

Известно, что у ребенка полная семья. 31-летняя мать и 48-летний отец официально нигде не работают.

Около 20:00 был задержан тот самый мужчина, который купил детям алкоголь. В отношении него составлен административный протокол по статье «Вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Стоит отметить, что подозреваемый привлекался по различным статьям восемь раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал опасные последствия употребления алкоголя в жару.

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