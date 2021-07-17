Врач назвал опасные последствия употребления алкоголя в жару

Спиртные напитки в жару опасно употреблять из-за повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Фото: pixabay

Спиртные напитки в жару опасно употреблять из-за повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Фото: pixabay

В жару лучше отказаться от употребления алкогольных напитков. Такое предупреждение озвучил врач-нарколог Василий Шуров.

Врач объяснил, что спиртные напитки сначала расширяют сосуды, а потом резко спазмируют. В результате у человека возникает ишемия.

Нарколог рассказал в интервью радио Sputnik, что о пагубных последствиях вредной привычки могут говорить боли в сердце, судороги и сильные скачки артериального давления.

Шуров также призвал людей, столкнувшихся с подобными проблемами, не заниматься самолечением, а обратиться к специалистам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России в прошлом году выросла смертность от вызванных алкоголем причин. Такие данные приводит Росстат. В прошлом году 50 435 человек умерли по причинам, связанным с употреблением алкоголя.