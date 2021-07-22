«Офицеры России» пожаловались в ГП из-за спектакля «Современника»

&#171;Офицеры России&#187; пожаловались в ГП из-за спектакля &#171;Современника&#187;
Им не понравился монолог Лии Ахеджаковой, моменты однополой любви и обилие мата. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

«Офицеры России» пожаловались в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию на спектакль «Первый хлеб», поставленный «Современником».

Спектакль содержит сцены, которые оскорбительны, говорят ветераны. Герой России Сергей Липовский отметил, что каждый день им летят жалобы от различных ветеранов на эту постановку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Им не понравился монолог Лии Ахеджаковой, моменты однополой любви и обилие мата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге потребовали запретить ещё одну рекламу Dolce&Gabbana. В Севверной столице прокурор попросил суд признать ещё одну рекламу Dolce&Gabbana запрещённой к распространению на территории РФ. В этот раз «яблоком раздора» стало видео, в которой целуются мужчины. По мнению прокурора, представленное видео отрицает семейные ценности

ветераны мат офицеры россии первый хлеб современник


 

Новости партнеров
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От COVID-19 в Петербурге скончалось еще 95 горожан
Петербурженке, избившей палкой полицейского, предъявили обвинение
«Офицеры России» пожаловались в ГП из-за спектакля ...
Смольный готов возобновить работу фуд-кортов
Автоледи на КАД въехала в ограждение: ребенок в тяжелом состоянии
Новости о МакSим. Почему все вокруг хоронят певицу
В парадной Петербурга 12-летний подросток три дня приставал к девочке
В Ленобласти пятиклассница на стройке упала с шестого этажа