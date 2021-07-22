«Офицеры России» пожаловались в ГП из-за спектакля «Современника»

Им не понравился монолог Лии Ахеджаковой, моменты однополой любви и обилие мата. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Им не понравился монолог Лии Ахеджаковой, моменты однополой любви и обилие мата. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

«Офицеры России» пожаловались в Генеральную прокуратуру и московскую мэрию на спектакль «Первый хлеб», поставленный «Современником».

Спектакль содержит сцены, которые оскорбительны, говорят ветераны. Герой России Сергей Липовский отметил, что каждый день им летят жалобы от различных ветеранов на эту постановку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Им не понравился монолог Лии Ахеджаковой, моменты однополой любви и обилие мата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге потребовали запретить ещё одну рекламу Dolce&Gabbana. В Севверной столице прокурор попросил суд признать ещё одну рекламу Dolce&Gabbana запрещённой к распространению на территории РФ. В этот раз «яблоком раздора» стало видео, в которой целуются мужчины. По мнению прокурора, представленное видео отрицает семейные ценности