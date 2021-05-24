В Петербурге потребовали запретить ещё одну рекламу Dolce&Gabbana

В Петербурге потребовали запретить ещё одну рекламу Dolce&#038;Gabbana
Рыбакова на связь не выходит. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Севверной столице прокурор попросил суд признать ещё одну рекламу Dolce&Gabbana запрещённой к распространению на территории РФ. В этот раз «яблоком раздора» стало видео, в которой целуются мужчины.

По мнению прокурора, представленное видео отрицает семейные ценности и пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реклама Dolce&Gabbana с целующимися девушками не понравилась прокурору из Петербурга. В Санкт-Петербурге прокурор обратился в суд с требованием запретить рекламу модного бренда Dolce&Gabbana с целующимися девушками. Прокурорский иск зарегистрировал Октябрьский районный суд. Прокурор требует признать рекламный ролик Dolce&Gabbana запрещенным к распространению в России.

Dolce&Gabbana пропаганда реклама семейные ценности суд


 

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В Петербурге потребовали запретить ещё одну рекламу Dolce&Gabbana
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