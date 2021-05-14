Реклама Dolce&Gabbana с целующимися девушками не понравилась прокурору из Петербурга

Реклама Dolce&#038;Gabbana с целующимися девушками не понравилась прокурору из Петербурга
Прокурор требует признать рекламный ролик Dolce&Gabbana запрещенным к распространению в России. Фото: pixabay

В Петербурге прокурор обратился в суд с требованием запретить рекламу модного бренда Dolce&Gabbana с целующимися девушками.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Прокурорский иск зарегистрировал Октябрьский районный суд.

Прокурор требует признать рекламный ролик Dolce&Gabbana запрещенным к распространению в России. Реклама была опубликована в Instagram ко Дню Святого Валентина. В ролике две модели обнимаются и целуются.

По мнению правоохранителя, видео пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и отрицает семейные ценности.

Суд оставил исковое заявление без движения до 7 июня, уточнили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заблокировали сайт с пропагандой «зацепинга».

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