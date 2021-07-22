В Ленобласти за сутки коронавирусом заразились 247 человек

В Ленинградской области за сутки умерло от коронавируса 9 человек. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области за сутки умерло от коронавируса 9 человек. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области фиксируется еще 247 новых случаев заболевания COVID-19, об этом сообщают в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в четверг, 22 июля.

За указанный период стало известно о 9 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 53 904 заболевших с начала пандемии, выздоровели из числа заболевших ковидом 46 475 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 27 месте. Петербург находится на втором — 1 943 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 4 287 человек. Третье место у Подмосковья — 1 835 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге наметилось снижение темпов прироста заболеваемости ковидом.