Китай резко отверг предложенный ВОЗ план расследования коронавируса

Однако Китай поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Он выступает против политизации расследования происхождения COVID-19. Фото: pexels.com

Однако Китай поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Он выступает против политизации расследования происхождения COVID-19. Фото: pexels.com

Поднебесная сразу же отвергла план второй фазы расследования происхождения COVID-19. Ранее это ему предложила Всемирная организация здравоохранения.

Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются не научные формулировки, считает правительство Китая. Так, по их мнению, здравый смысл отсутствует. КНР не будет следовать этому плану, поставили точку власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ухане оценили возможность утечки коронавируса из лаборатории. Уханьский институт вирусологии оценил возможность утечки COVID-19 из лаборатории. Выводы сделал научный сотрудник института Юань Чжимин. Ученый из Китая отметил, что не существует ни одного доказательства утечки коронавируса из лаборатории и того, что COVID-19 был создан искусственно.