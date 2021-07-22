Китай резко отверг предложенный ВОЗ план расследования коронавируса

Китай резко отверг предложенный ВОЗ план расследования коронавируса
Однако Китай поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Он выступает против политизации расследования происхождения COVID-19. Фото: pexels.com

Поднебесная сразу же отвергла план второй фазы расследования происхождения COVID-19. Ранее это ему предложила Всемирная организация здравоохранения.

Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются не научные формулировки, считает правительство Китая. Так, по их мнению, здравый смысл отсутствует. КНР не будет следовать этому плану, поставили точку власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ухане оценили возможность утечки коронавируса из лаборатории. Уханьский институт вирусологии оценил возможность утечки COVID-19 из лаборатории. Выводы сделал научный сотрудник института Юань Чжимин. Ученый из Китая отметил, что не существует ни одного доказательства утечки коронавируса из лаборатории и того, что COVID-19 был создан искусственно.

Китай коронавирус наука политика расследование


 

Новости партнеров
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге впервые за 10 лет лидером авторынка стала LADA
Россияне назвали три главных минуса отдыха в Турции
Пойман мигрант, катающийся на каршеринге по поддельному аккаунту
Китай резко отверг предложенный ВОЗ план расследования коронавируса
В России за сутки коронавирус подтвердился у 24,4 тыс. человек
Во Фрунзенском районе пожар в квартире
Петербуржцы в ужасе: в Выборгском районе вместо благоустройства валят деревья
В Ленобласти за сутки коронавирусом заразились 247 человек