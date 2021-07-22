В Петербурге впервые за 10 лет лидером авторынка стала LADA

Не прошло и десяти лет, как на авторынке Петербурга лидером стала отечественная марка LADA.

По информации агентства «Auto-Dealer-СПб», за шесть месяцев 2021 года в Северной столице продано более 84 тыс. автомобилей. Это на 55% больше, чем за такой же период прошлого года.

За июнь этого года реализовано на 43% машин больше, чем за первый летний месяц в 2020 году.

Так, в первом полугодии лидером продаж стала LADA. Данная марка уже десять лет не занимала первую строчку рейтинга по результатам шести месяцев.

На втором месте KIA, а на третьем Hyundai.

Если сравнивать с первой половиной прошлого года, то в топе-10 поднялся на 9-е место автомобиль марки Skoda, который сумел обойти Volkswagen и BMW. При этом из десятки лидеров ушел Mitsubishi.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за июнь петербургские автовладельцы превысили скорость 450 тыс. раз.