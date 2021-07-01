За июнь петербургские автовладельцы превысили скорость 450 тыс. раз

В Петербурге с начала года зафиксировали 2 млн нарушений ПДД. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге с начала года зафиксировали 2 млн нарушений ПДД. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге за июнь было зафиксировано около 450 тыс. превышений скорости.

Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи.

Так, свыше 460 тыс. нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Северной столице в июне.

При этом, 446 тысяч, а это 97% от общего количества зафиксированных нарушений, касаются превышения скорости.

На втором и третьем месте оказались нарушения по остановке и стоянке, а также движение грузовых транспортных средств далее второй полосы.

Общее количество нарушений ПДД составляет примерно два миллиона.

Для снижения числа нарушений и предотвращения ДТП в Петербурге в этом году реализуют проект по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД.

Почти во всех районах Северной столицы установят 240 приборов фотовидеофиксации, которые будут фиксировать превышения скорости.

Помимо этого поставят еще 40 специальных комплексов, которые будут отмечать различные нарушения правил проезда перекрестка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за пять месяцев продажи машин в Петербурге подскочили на 60%.