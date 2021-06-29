За пять месяцев продажи машин в Петербурге подскочили на 60%

В Петербурге начали чаще покупать машины. Фото: Pixabay

В Петербурге начали чаще покупать машины. Фото: Pixabay

В Петербурге в период с января по май реализация автомобилей подскочила на 60%. Так, в Северной столице распродали 62 738 машин.

При этом данная цифра включает в себя продажу таких марок как BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus. Их отчитывают каждый квартал. Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

В мае петербургские автодилеры увеличили продажи на 196%, если сравнивать с таким же периодом 2020 года. Рост продаж был замечен у всех марок, кроме Chevrolet.

Максимальный спрос был на авто KIA, второе же место по уровню продаж взяла LADA.

Из десятка марок автомобилей, которые начали лучше продаваться на последнем месте оказался Nissan.

«Плохие результаты» продажи на рынке машин Северной столицы с января по май продемонстрировали шесть брендов. Это касается Jaguar, Chevrolet, Changan, Zotye, Mitsubishi и Honda.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ввтомобилистов удивили лошади, которые прогуливались по проезжей части в Сертолово.