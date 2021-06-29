Автомобилистов удивили лошади, которые прогуливались по проезжей части в Сертолово

Автомобилистов удивили лошади, которые прогуливались по проезжей части в Сертолово
Автомобилист заметил лошадей на проезжей части. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти заметили лошадей, прогуливающихся по проезжей части.

Инцидент произошел во вторник, 29 июня, в Сертолово. Видеозаписью с места происшествия автомобилист поделился в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Чьи-то лошади идут в сторону Пасторского ручья», — написал автор записи.

На кадрах видно, что по дороге идут три лошади. Мимо проезжают машины, но невозмутимые животные продолжают свой путь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стадо прогуливающихся лосей заметили на Новоприозерском шоссе. Сперва лоси недоумевающе поглядывали на снимающего их человека, а после скрылись в лесу.

лошади сертолово


 

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