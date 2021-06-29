Стадо прогуливающихся лосей заметили на Новоприозерском шоссе

Стадо прогуливающихся лосей заметили на Новоприозерском шоссе
Автомобилисты заметили стаю лосей. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

У Новоприозерского шоссе недалеко от Игоры водители заметили стаю лосей.

Об этом стало известно вечером понедельника, 29 июня. Видеозаписью с места происшествия автомобилист поделился в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Стадо лосей прогуливалось в 5 км от Игоры», — написал автор записи.

Сперва лоси недоумевающе поглядывали на снимающего их человека, однако спустя короткое время сохатые все-таки решили, что в лесной чаще им будет безопаснее и по очереди скрылись из объектива камеры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист заметил лося на Дороге на Металлострой. Водитель на всякий случай притормозил, чтобы избежать аварии, если сохатый выбежит на дорогу.

лоси сортавала


 

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