Стадо прогуливающихся лосей заметили на Новоприозерском шоссе

У Новоприозерского шоссе недалеко от Игоры водители заметили стаю лосей.

Об этом стало известно вечером понедельника, 29 июня. Видеозаписью с места происшествия автомобилист поделился в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Стадо лосей прогуливалось в 5 км от Игоры», — написал автор записи.

Сперва лоси недоумевающе поглядывали на снимающего их человека, однако спустя короткое время сохатые все-таки решили, что в лесной чаще им будет безопаснее и по очереди скрылись из объектива камеры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист заметил лося на Дороге на Металлострой. Водитель на всякий случай притормозил, чтобы избежать аварии, если сохатый выбежит на дорогу.