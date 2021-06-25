Автомобилист заметил лося на Дороге на Металлострой

В Колпинском районе Петербурга заметили лося. Сохатый гулял у дороги, а потом скрылся среди деревьев.

Инцидент случился сегодня утром, 25 июня, в районе Дороги на Металлострой. Видеозаписью с места происшествия автомобилист поделился в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что водитель на всякий случай притормозил, чтобы избежать аварии, если сохатый выбежит на дорогу.

«У них скоро гон начнется», — предупредил пользователь в комментариях под записью.

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