Инвалиду, убившему мужчину на детской площадке, на год ограничили свободу

Смирнов достал из-под своего инвалидного кресла нож и ударил противника в живот. Фото: unsplash

Смирнов достал из-под своего инвалидного кресла нож и ударил противника в живот. Фото: unsplash

В Петербурге суд ограничил свободу Виталию Смирнову за убийство человека при превышении самообороны.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, инцидент произошел в мае 2020 года на детской площадке на улице Краснопутиловская. Там потерпевший предлагал возлюбленной Смирнова уйти к нему. Между мужчинами произошла дуэль, в ходе которой потерпевший пытался избить Смирнова деревянной палкой. Смирнов уклонился, достал из-под своего инвалидного кресла нож и ударил противника в живот. Потерпевший спустя два дня скончался в больнице.

Смирнов вину признал, раскаялся и извинился перед братом погибшего. Суд ограничил Смирнову свободу сроком на 1 год. Также в пользу брата с подсудимого взыскали 170 тысяч материального ущерба и 300 тысяч рублей морального вреда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд прекратил дело петербурженки, оставившей ребенка в полной ванне.