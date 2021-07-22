Суд прекратил дело петербурженки, оставившей ребенка в полной ванне

Бобровская ранее не судима, против прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию не возражала. Фото: unsplash

Бобровская ранее не судима, против прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию не возражала. Фото: unsplash

В Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Светланы Бобровской, которую обвиняли по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Бобровская несколько месяцев назад, 8 марта, в состоянии алкогольного опьянения оставила своего сына 2020 года рождения, пока купала, в наполненной ванне.

Малыш умер менее чем через месяц, 3 апреля от механической асфиксии.

Защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением потерпевшего с подсудимой, так как последняя загладила причиненный ему вред.

Потерпевший поддержал заявленное ходатайство. Суд уголовное дело прекратил за примирением сторон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяная мать со знакомым зарубила топором сына в Тосненском районе.