Суд прекратил дело петербурженки, оставившей ребенка в полной ванне

В Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Светланы Бобровской, которую обвиняли по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности».
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Бобровская несколько месяцев назад, 8 марта, в состоянии алкогольного опьянения оставила своего сына 2020 года рождения, пока купала, в наполненной ванне.
Малыш умер менее чем через месяц, 3 апреля от механической асфиксии.
Защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением потерпевшего с подсудимой, так как последняя загладила причиненный ему вред.
Потерпевший поддержал заявленное ходатайство. Суд уголовное дело прекратил за примирением сторон.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяная мать со знакомым зарубила топором сына в Тосненском районе.