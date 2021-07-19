Пьяная мать со знакомым зарубила топором сына в Тосненском районе

В Ленинградской области в поселке Рябово женщину подозревают в убийстве собственного сына.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля утром 67-летняя гражданка заявила в полицию, что в доме на улице Мыслинской дома 8 обнаружила труп своего сына.

Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, установили, что на кухне в крови с рубленной раной теменной области затылка находится тело 40-летнего мужчины.

По подозрению в совершенном преступлении была задержана родная мать погибшего и еще один 49-летний мужчина. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция изъяла топор со следами рук и биоматериалы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неосторожное причинение смерти».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти за неделю жертвами клещей стали больше 100 человек