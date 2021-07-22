Пожары охватили 43 гектара леса Минобороны в Ленобласти

Пожары охватили 43 гектара леса Минобороны в Ленобласти
Площадь пожара в лесах у военного полигона выросла до 43 гектаров. Фото: unsplash

В Выборгском районе Ленобласти горят леса на территории Министерства обороны. За сутки площадь лесных пожаров достигла 43 гектаров.

Как сообщает 47news со ссылкой на администрацию Гончаровского поселения, к утру четверга, 22 июля, площадь пожара в лесах у военного полигона в поселке Гаврилово выросла до 43 гектаров. На борьбу с огнем направили подразделения Минобороны, местные пожарные части и сотрудников лесничества.

Предварительно, в результате пожаров никто не пострадал. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Накануне площадь лесных пожаров составляла 30 гектаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские пожарные помогут тушить лес в Карелии. Также туда уже прибыли спасатели из ПСС Архангельской области, Мурманской, Вологодской и других мест.

выборгский район ленобласть лесной пожар минобороны


 

Новости партнеров
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красном Селе мужчина достал карабин в ответ на отказ познакомиться
Супругу убитого рэпера Картрайта просят оставить под стражей до октября
Для выпускников «Макаровки» подготовлено 6 тыс. рабочих мест
Репетиция военно-морского парада прошла без больших пробок в Петербурге
Три дня до праздника ВМФ: по Петербургу прошли корабли-гиганты
Из Петербурга вывезут 800 тысяч яиц с насекомыми-паразитами
Эксперт объяснила петербуржцам, как избежать потери личных данных в интернете
Стало известно, кто сыграет Воланда в «Мастере и Маргарите»