Пожары охватили 43 гектара леса Минобороны в Ленобласти

Площадь пожара в лесах у военного полигона выросла до 43 гектаров. Фото: unsplash

Площадь пожара в лесах у военного полигона выросла до 43 гектаров. Фото: unsplash

В Выборгском районе Ленобласти горят леса на территории Министерства обороны. За сутки площадь лесных пожаров достигла 43 гектаров.

Как сообщает 47news со ссылкой на администрацию Гончаровского поселения, к утру четверга, 22 июля, площадь пожара в лесах у военного полигона в поселке Гаврилово выросла до 43 гектаров. На борьбу с огнем направили подразделения Минобороны, местные пожарные части и сотрудников лесничества.

Предварительно, в результате пожаров никто не пострадал. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Накануне площадь лесных пожаров составляла 30 гектаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские пожарные помогут тушить лес в Карелии. Также туда уже прибыли спасатели из ПСС Архангельской области, Мурманской, Вологодской и других мест.