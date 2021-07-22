Мальдивы начнут собирать налоги на выезд для туристов

Власти Мальдив со следующего года собираются ввести для туристов налог на выезд. Для путешествующих эконом-классом они составят 30 долларов, а бизнес-классом — вдвое больше.

Как сообщает АТОР, Мальдивская республика заменит взимаемые сейчас аэропортовые сборы с туристов налогом на выезд. Путешественники, которые покинут Мальдивы на самолете эконом-класса, заплатят 30 долларов налога, при этом текущий размер сбора в два раза ниже — 15 долларов.

Вылетающим бизнес-классом пассажирам придется заплатить вдвое больше — 60 долларов. А для туристов, летающих первым классом, вводится налог размером в 90 долларов.

Самый большой налог ждет тех, кто возвращается домой на частном самолете — 130 долларов.

Налог будут включать в стоимость авиабилета. От уплаты сбора освободят только детей до двух лет и пассажиров с дипломатической неприкосновенностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристов не будут выселять из отелей Краснодарского края за отказ от вакцинации.