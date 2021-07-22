Под Новгородом задержали жителя Ленобласти: он причастен к 20 кражам

Под Новгородом задержали жителя Ленобласти: он причастен к 20 кражам
Скоро мужчина предстанет перед судом. Фото: СК РФ

Мужчина был пойман на краже мопеда.

В Новгородской области задержали жителя Ленинградской области, который обвиняется в 20 кражах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Известно, что 25-летнего мужчину поймали на краже мопеда. Следствие полагает, что он также виновен в кражах, совершенных из частных и дачных домов жителей Новгородского, Батецкого и Солецкого районов, а также Псковской области. Из домов мужчина выносил украшения, деньги, продукты, алкоголь и многое другое. Некоторые вещи он продавал случайным покупателям. Общая сумма ущерба составляет 550 тысяч рублей.

В скором времени гражданину предстоит предстать перед судом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое мужчин отправятся под суд за убийство собутыльника под Гатчиной.

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