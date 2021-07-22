Двое мужчин отправятся под суд за убийство собутыльника под Гатчиной

Двое мужчин отправятся под суд за убийство собутыльника под Гатчиной
Расследование уголовного дела об убийстве завершено. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В Гатчинском районе следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном группой лиц. Фигурантами проходят двое мужчин с судимостями в прошлом.

Как сообщило областное управление СК, мужчин 1987 и 1976 годов рождения обвиняют по статье п. «ж» ч. 2 ст. 105 (Убийство, совершенное группой лиц). Младшего из них также обвиняют в краже.

Преступление произошло в конце июля 2020 года в селе Орлино. Следователи выяснили, что обвиняемые совместно с собутыльником выпивали в вагончике-бытовке. Между ними завязался конфликт, который быстро перерос в драку. Во время разборок обвиняемые на смерть зарезали потерпевшего, а один из них украл телефон убитого. Затем они скрылись.

Мужчины находятся под стражей. Дело направлено в суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на супругу убитого рэпера Картрайта просят оставить под стражей до октября.

Гатчинский район ленобласть убийство


 

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