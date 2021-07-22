Супругу убитого рэпера Картрайта просят оставить под стражей до октября

Супругу убитого рэпера Картрайта просят оставить под стражей до октября
Следствие считает, что Кохал необходимо оставить под стражей. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следствие обратилось в суд с требованием оставить Марину Кохал, обвиняемую в убийстве супруга-рэпера Энди Картрайта, под стражей до октября этого года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Горсуд зарегистрировал ходатайство соответствующее ходатайство следствия. Следователи просят продлить меру пресечения Кохал на три месяца до 30 октября 2021 года. Таким образом ее заключение под стражу составит 15 месяцев.

Судебное заседание, где будет рассмотрено ходатайство, назначено на 27 июля.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. По версии следствия, Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что опекуном сына Энди Картрайта станет жена адвоката Кохал.

заключение под стражу марина кохал новости СПб расчленение убийство энди картрайт


 

Новости партнеров
Новые правила МВД привлекут в Петербург еще больше мигрантов
Новые правила МВД привлекут в Петербург еще больше мигрантов
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном рассказали о подготовке Петербурга к военно-морскому параду
В Красном Селе мужчина достал карабин в ответ на отказ познакомиться
Супругу убитого рэпера Картрайта просят оставить под стражей до октября
Для выпускников «Макаровки» подготовлено 6 тыс. рабочих мест
Репетиция военно-морского парада прошла без больших пробок в Петербурге
Три дня до праздника ВМФ: по Петербургу прошли корабли-гиганты
Из Петербурга вывезут 800 тысяч яиц с насекомыми-паразитами
Эксперт объяснила петербуржцам, как избежать потери личных данных в интернете