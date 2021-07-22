Супругу убитого рэпера Картрайта просят оставить под стражей до октября

Следствие обратилось в суд с требованием оставить Марину Кохал, обвиняемую в убийстве супруга-рэпера Энди Картрайта, под стражей до октября этого года.

Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Горсуд зарегистрировал ходатайство соответствующее ходатайство следствия. Следователи просят продлить меру пресечения Кохал на три месяца до 30 октября 2021 года. Таким образом ее заключение под стражу составит 15 месяцев.

Судебное заседание, где будет рассмотрено ходатайство, назначено на 27 июля.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. По версии следствия, Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что опекуном сына Энди Картрайта станет жена адвоката Кохал.