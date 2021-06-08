Опекуном сына Энди Картрайта станет жена адвоката Кохал

Опекуном сына Энди Картрайта станет жена адвоката Кохал
Рэпер Энди Картрайт. Скриншот: ВКонтакте/ Энди Картрайт

Жена адвоката Марины Кохал станет опекуном четырехлетнего сына рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщает 78.ru.

Мальчик с октября находился в детдоме. Одна из его бабушек живёт на Украине и не может приехать в Россию, а другая является подозреваемой по делу об убийстве рэпера.

Напомним, что в июле прошлого года расчлененное тело Энди Картрайта было найдено в квартире на Невском проспекте, в которой он жил с супругой и ребенком. Марина Кохал сначала пыталась скрыть следы преступления, затем заявляла, что поступила с его трупом таким образом, поскольку он скончался «недостойным» образом — от передозировки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге обнародовали результаты экспертизы тела рэпера Энди Картрайта. У трупа, как выяснилось, не хватало желудка, поджелудочной, пищевода, желчного пузыря, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников и предстательной железы.

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