В Кронштадте дадут салют в честь Дня ВМФ

Яркое зрелище можно будет увидеть 25 июля в 22:00.

Салют в честь Дня Военно-Морского флота прогремит 25 июля в Кронштадте. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году российскому флоту исполнится 325 лет. В честь этого будет произведен залповый артиллерийский салют из города-крепости Кронштадт в десять часов вечера. Известно, что салют прогремит по сигналу орудия из Петропавловской крепости – выстрел произведут воспитанники Нахимовского военно-морского училища.

Напоминаем, что на празднование Главного военно-морского парада приедет президент России Владимир Путин. Его планы уже подтвердил пресс-секретарь политика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вторую часть парка «Остров фортов» в Кронштадте откроют в День ВМФ. Там будет песочница, игровые элементы и сцена для юных зрителей.