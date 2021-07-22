В Кронштадте дадут салют в честь Дня ВМФ

В Кронштадте дадут салют в честь Дня ВМФ
Салют в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Яркое зрелище можно будет увидеть 25 июля в 22:00.

Салют в честь Дня Военно-Морского флота прогремит 25 июля в Кронштадте. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

В этом году российскому флоту исполнится 325 лет. В честь этого будет произведен залповый артиллерийский салют из города-крепости Кронштадт в десять часов вечера. Известно, что салют прогремит по сигналу орудия из Петропавловской крепости – выстрел произведут воспитанники Нахимовского военно-морского училища.

Напоминаем, что на празднование Главного военно-морского парада приедет президент России Владимир Путин. Его планы уже подтвердил пресс-секретарь политика.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вторую часть парка «Остров фортов» в Кронштадте откроют в День ВМФ. Там будет песочница, игровые элементы и сцена для юных зрителей.

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