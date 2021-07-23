В Петербурге за сутки прививку от коронавируса сделали более 30 тысяч человек

В массовой вакцинации в городе приняли участие более 1,2 миллионов человек.

В Санкт-Петербурге за последние сутки прививку от коронавируса сделали более 14,8 тысяч человек. Второй укол поставили 15,6 тысяч граждан. Это значит, что за день вакцину поставили более 30 тысяч горожан. ОБ этом 22 июля сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19 в Северной столице.

Всего в массовой вакцинации приняли участие более 1,2 миллионов жителей Санкт-Петербурга. Из них полный цикл завершили 860,6 тысяч человек, остальным только предстоит сходить на второй укол. Известно, что некоторые горожане уже решились на ревакцинацию – ее прошли 586 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами. Так, иммунитет переболевших отлично защищает от тех типов COVID-19, которые вызвали у них болезнь и намного хуже от новых штаммов.