Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами

Вот иммунитет привившихся хорошо защищает от всех штаммов, кроме южноафриканского. Фото: pixabay.com

Вот иммунитет привившихся хорошо защищает от всех штаммов, кроме южноафриканского. Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил необходимость прививаться от COVID-19 жителям России с антителами.

Он сообщил, что стали известны результаты исследований. Так, иммунитет переболевших отлично защищает от тех типов COVID-19, которые вызвали у них болезнь и намного хуже от новых штаммов. Об этом доктор рассказал в своем Telegram-канале.

Вот иммунитет привившихся хорошо защищает от всех штаммов, кроме южноафриканского. Иммунитет переболевших плюс вакцинированных превышает иммунитет, что переболевших, заключил Мясников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросткам-добровольцам из Северной столицы ввели первый компонент вакцины от COVID-19. Исследование ведётся в Москве на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Над тестовой прививкой для подростков работают ученые Клиники им. Башляевой и Морозовской детской больницы.