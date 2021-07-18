Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами

Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами
Вот иммунитет привившихся хорошо защищает от всех штаммов, кроме южноафриканского. Фото: pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил необходимость прививаться от COVID-19 жителям России с антителами.

Он сообщил, что стали известны результаты исследований. Так, иммунитет переболевших отлично защищает от тех типов COVID-19, которые вызвали у них болезнь и намного хуже от новых штаммов. Об этом доктор рассказал в своем Telegram-канале.

Вот иммунитет привившихся хорошо защищает от всех штаммов, кроме южноафриканского. Иммунитет переболевших плюс вакцинированных превышает иммунитет, что переболевших, заключил Мясников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подросткам-добровольцам из Северной столицы ввели первый компонент вакцины от COVID-19. Исследование ведётся в Москве на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Над тестовой прививкой для подростков работают ученые Клиники им. Башляевой и Морозовской детской больницы.

антитела вакцина вакцинация коронавирус мнение эксперта


 

Новости партнеров
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбербанк предупредил россиян о всплеске мошенничества
Спасатели потушили вспыхнувший частный дом в Тихвине
Коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки
В Ленобласти еще 246 человек заболели коронавирусом
Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами
В Петербурге задержали каршеринг с наркотиками
В Петербурге зафиксировано 1 941 новый случай коронавируса
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 30 тысяч человек