Подросткам-добровольцам из Петербурга сделали прививку от коронавируса

Подросткам-добровольцам из Петербурга сделали прививку от коронавируса
«Спутник V», который им ввели, отличается только дозировкой. Фото: pixabay

Подросткам-добровольцам из Северной столицы ввели первый компонент вакцины от COVID-19. Исследование ведётся в Москве на детях в возрасте от 12 до 17 лет,

Над тестовой прививкой для подростков работают ученые Клиники им. Башляевой и Морозовской детской больницы. они отобрали около полутысячи человек. Смотреть за их здоровьем будут в течение целого года. «Спутник V», который им ввели, отличается только дозировкой. Ее уменьшили в 10 раз. Об этом сообщает «Российская газета».

Первые результаты опытов появятся осенью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что терапевты пояснили, почему пожилые легче переносят COVID-вакцину. Люди преклонного возраста чаще всех переносят прививку от COVID-19 без побочек: температуры, боли в мышцах. Связано это с тем, что иммунитет человека с возрастом ослабевает.

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