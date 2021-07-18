Терапевты пояснили, почему пожилые легче переносят COVID-вакцину

Люди преклонного возраста чаще всех переносят прививку от COVID-19 без побочек: температуры, боли в мышцах. Связано это с тем, что иммунитет человека с возрастом ослабевает. Об этом заявляет врач Татьяна Романенко.

Прививка воздействует на иммунитету, а с возрастом адаптационные механизмы становятся менее выраженным. Реакции организма часто протекают не так, как у молодых. Именно поэтому пожилые люди чаще всего даже не замечают внимание на вакцинацию. Об этом сообщает URA.RU.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Великобритания решила воздержаться от массовой вакцинации детей от COVID-19. В отличие от других продвинутых стран, Великобритания вакцинировать от COVID-19 планируется не всех детей старше 12 лет, а только детей от 12 до 15 лет и за три месяца до совершеннолетия. Об этом сообщает The Telegraph.