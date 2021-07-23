В Пулково в пятницу нет задержанных рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу, 23 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Ранее сообщалось о том, что в Пулково задержали внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздали восемь самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Кирова, Симферополя, Минеральных Вод, Карши, Москвы и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Задержали два рейса до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:35 и 19:35, однако время вылета сдвинули.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково.