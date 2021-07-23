В Ленобласти ожидается до +22 градусов тепла 23 июля

В разгар дня воздух прогреется до +22 градусов. Фото: unsplash

В разгар дня воздух прогреется до +22 градусов. Фото: unsplash

В пятницу, 23 июля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью прошли кратковременные дожди, ливни и грозы

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем ожидается северо-западный умеренный ветер. Столбики термометров покажут +17…+22 градусов тепла.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В ближайшие выходные, 24 и 24 июля, в Ленинградской области осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет на уровне +19…+26 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.