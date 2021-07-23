В Петербурге ожидается +22 градуса тепла в пятницу

В пятницу, 23 июля, синоптическая ситуация в Петербурге окажется под влиянием тыловой части циклона.

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днем столбики термометров покажут +20…+22 градуса, по области ожидается +18…+23 градуса тепла.

«Такие значения на 1-2° ниже климатической нормы», — отметил синоптик.

Ветер северо-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.