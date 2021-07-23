Эксперт рассказал, как укус насекомого может повлиять на здоровье

Эксперт рассказал, как укусы насекомых могут повлиять на здоровье. Фото: unsplash

Эксперт рассказал, как укусы насекомых могут повлиять на здоровье. Фото: unsplash

Случается, что обычный укус комара или слепня может довольно серьезно отразиться на организме.

Так, в беседе с радио Sputnik ведущий специалист Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии Анна Максимова рассказала о последствиях, которые могут ждать человека после укуса комара или слепня.

Специалист отмечает, что в некоторых случаях они могут быть достаточно серьезными.

Например, если расчесать укус, то в рану можно занести инфекцию.

К тому же, к врачу стоит обратиться, если укус не заживает, появился нарыв или увеличился размер отечности.

Доктора стоит посетить при затрудненном дыхании, в случает приступа удушья или появившихся болях за грудиной после укуса.

Анна Максимова посоветовала наносить на укус специальные мази и гели, чтобы избежать расчесывания.

Во избежание расчесывания укусов специалист порекомендовала пользоваться специальными мазями и гелями с охлаждающим и антигистаминным эффектом. Также, можно сделать холодный компресс.

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