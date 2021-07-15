Доктор объяснил, какие дети попадают в группу риска COVID

Специалист сообщил о том, какие дети попадают в группу риска и как им спастись от новой коронавирусной инфекции.
Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на слова врача-терапевта Сергея Шубина, статистика указывает на то, что чаще всего заболевают коронавирусом дети, имеющие хронические заболевания.
В том числе, говорится о пациентах страдающих диабетом, а также болезнями, связанными с сердцем и легкими.
Кроме того, по мнению врача, более всего ковидом заболевают дети от 5 лет и старше. Однако бывают исключения, заражаются малыши и помладше, хотя процент таких пациентов минимален.
Помимо прочего, доктор отметил, что помочь своему ребенку не заболеть коронавирусом и не заразить окружающих должны родители.
Так, нужно рассказать детям о необходимости носки средств индивидуальной защиты, соблюдении гигиены, а также социальной дистанции.
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