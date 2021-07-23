В результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок

В Кировском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Как стало известно gazeta.spb.ru, авария произошла 22 июля у д.159 по проспекту Народного Ополчения.

По предварительной информации, мужчина 1984 года рождения за рулем автомобиля «Форд-Мондео» при перестроении, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении «Хендай-Солярис», после первый автомобиль врезался в «Хонда-Аккорд».

В результате ДТП пострадал ребенок 2008 года рождения, который был в Хендай-Солярис.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.