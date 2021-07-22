На Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода

Очевидцы уверяют, что водитель после инцидента скрылся с места происшествия.

В Красносельском районе сегодня вечером, 22 июля, произошла авария с участием пешехода. В результате инцидента, кажется, пострадал мужчина. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось рядом с перекрестком проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа. По предварительным данным, «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

«Как я понял: мужчина спускался по ступенькам с «Народного» вдоль стенки. И вышел прям на «Газель». Та его сбила, и он отлетел аж на четыре метра»,

— пишет один из пользователей.

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