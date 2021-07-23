В Петербурге за пять лет планируют построить 356 социальных объектов

В Петербурге за пять лет планируют построить 356 социальных объектов
В программе указаны адреса размещения объектов. пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга

До 2026 года в Петербурге планируют построить 356 объектов социальной инфраструктуры.

Сформирована новая адресная программа. По данным пресс-службы комитета по экономической политике и стратегическому планированию, планируется построить 197 детских садов, 99 школ, 50 больниц, а также десять пожарных депо. В частности, в программе указаны адреса размещения объектов, а также обозначены сроки их ввода в эксплуатацию.

Средства на строительство объектов будут выделены городского бюджета и внебюджетных источников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе достроили новую школу, которая готовится открыть свои двери уже 1 сентября 2021 года. В нее смогут ходить 825 учеников. Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

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