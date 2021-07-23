В Петербурге зафиксировано 1 940 новых случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1940 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 23 июля.

В России за сутки зафиксировано 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 795 летальных исходов. При этом 22 547 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 6 078 522 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 152 296 летальных исходов, выздоровели 5 450 004 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.