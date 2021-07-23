Большегруз с уснувшим водителем улетел в реку в Ленобласти

Большегруз с уснувшим водителем улетел в реку в Ленобласти
Водитель уснул за рулем. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленобласти

В ночь 23 июля тяжелый самосвал упал с моста через реку Михалевка в Выборгском районе Ленобласти.

Несмотря на ограничение веса в 13 тонн на мосту, водитель все равно повел машину на него и при этом заснул, сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона. Сам он не пострадал, но при падении большегруз снес перильное ограждение и повредил часть настила моста.

На месте происшествия идет операция по подъему лежащего большегруза. Ситуация осложняется тем, что он лежит на боку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина 1984 года рождения за рулем автомобиля «Форд-Мондео» при перестроении, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении «Хендай-Солярис», после первый автомобиль врезался в «Хонда-Аккорд».

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