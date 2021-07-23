Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории

Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
Благоустроенный закрытый двор. Фото: Петербургская Недвижимость

Компания «Петербургская Недвижимость» провела опрос среди горожан и попросила их выбрать элементы наполнения дворов, которые они хотели бы видеть у своего дома.

Благоустроенный закрытый двор стал практически неотъемлемым требованием для новостроек. Результаты опроса «Петербургской Недвижимости» показали, что горожанам хочется больше времени проводить на улице у своего дома, независимо от возраста и увлечений. Более 63% считают важнейшим элементом двора детскую площадку. Еще 56% проголосовали за беседки и зоны отдыха для взрослых – не только детям требуется место для времяпрепровождения на свежем воздухе. На третьем месте оказалась спортивная площадка – в полном соответствии с современным трендом на здоровый образ жизни. Ее хотели бы видеть в своем дворе 55% жителей.

«При создании наших жилых комплексов мы стараемся учитывать потребности и интересы разных категорий жителей, — отмечает генеральный директор компании «Петербургская Недвижимость» Олег Пашин. — Мы подходим к этому вопросу комплексно и уже разработали целый ряд нововведений для всех возрастных групп – и молодежи, и семейных пар, и пожилых людей».

В прошлом году «Петербургская Недвижимость» и девелопер Setl Group презентовали концепцию игровых площадок SetlKids, созданную совместно с психологами для разностороннего гармоничного развития детей всех возрастов. А этим летом был представлен проект SetlSport – эксклюзивное оборудование для спортивных площадок, разработанное совместно с профессиональным тренером для полноценных тренировок. Также жилые комплексы Setl Group отличаются продуманным ландшафтным дизайном. Застройщик проектирует пешеходные променады и аллеи для отдыха и прогулок жителей, используя в оформлении разнообразные виды растений и арт-объекты.

«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям самый широкий выбор новостроек: более 150 объектов от 40 надежных застройщиков. Компания выступает эксклюзивным продавцом всех объектов Setl Group. Онлайн-сервисы позволяют выбрать и забронировать квартиру без посещения офиса. Благодаря сотрудничеству компании с ведущими банками клиенты могут оформить ипотеку со скидкой. Покупатели, которые приобретают жилье напрямую через отдел продаж, становятся участниками «Клуба привилегий»: им доступно приоритетное бронирование, консультации юриста онлайн и многое другое.

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