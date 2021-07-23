В Петербурге открывается седьмой турнир по смешанным единоборствам Open FC

В Петербурге открывается седьмой турнир по смешанным единоборствам Open FC
Президент лиги Open FC Александр Гурьянов. Фото: скриншот Instagram @open_fc_mma

В субботу, 24 июля, в Северной столице открывается седьмой турнир по смешанным единоборствам (ММА) Open Fighting Championship. Сегодня, 23 июля, организаторы масштабного спортивного мероприятия рассказали о планах по его развитию, а также ответили на вопросы корреспондента Gazeta.SPb.

На пресс-конференции присутствовали владелец холдинга ПАО «Городские Инновационные Технологии» и 33% промоушена «Время Новых Героев» Грант Агасьян, президент лиги Open FC Александр Гурьянов, а также руководитель крупнейшего петербургского клуба смешанных единоборств «Сечь» Николай Дедик.

Рассказывая о том, почему решил поддержать спортивное направление, Грант Агасьян, владелец бизнеса, связанного с ЖКХ, отметил, что сам с юности регулярно занимался спортом, и во многом это помогло ему «выбрать правильную дорогу». «Фактически, спорт спас меня, научил ставить задачи и добиваться цели», — отмечает предприниматель. Теперь, как объясняет Агасьян, он хочет помочь другим юношам и молодым людям не сбиться с пути и достичь успехов на спортивном поприще.

В свою очередь, глава лиги Open FC Александр Гурьянов поделился мнением о том, какие яркие открытия среди бойцов лиги «Времени Новых Героев» после первого чемпиона в истории Open FC Александра Маслова ожидаются в ближайшее время.

«Совсем скоро Александр Маслов будет проводить свою защиту пояса. Также на ноябрьском чемпионате в Петербурге за пояс чемпиона в полусреднем весе поборется Борис Медведев», — рассказывает Гурьянов. Он напомнил о Владимире Васильеве, который, хотя и закончил ничьей претендентский бой в Краснодаре, по-прежнему является сильным кандидатом на чемпионское звание. Среди потенциальных претендентов на пояс чемпиона Гурьянов назвал и Антона Волкова, и Илью Бочкова, «и много, много других».

«Есть яркие ребята, как Сергей Маслов — боец, который показывает достойные и яркие поединки и заводит весь зрительный зал. Думаю, что этого парня тоже ждет хорошее профессиональное будущее», — заключил президент лиги Open FC.

Напомним, что в 2017 году холдинг ПАО «ГИТ» начал поддерживать команду «Сечь ПРО», которая за несколько лет смогла выйти на ведущие позиции в Петербурге и приобрести мировую известность. Для развития молодых талантов «Сечь ПРО» и ПАО «ГИТ» с 2019 года проводят серию турниров «Время Новых Героев» — на данный момент проведено уже 17 соревнований, а выходцы из лиги входят в топ российских и мировых рейтингов.

Теперь «Время Новых Героев» войдет в семью Open FC, что поможет расширить географию турниров, повысить их качество и уровень участников. А победители и самые яркие бойцы получать возможность продолжать карьеру в лиге Open FC.

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