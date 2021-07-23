Трассу «Скандинавия» перекрыли на полтора часа из-за ДТП с большегрузом

Трассу &#171;Скандинавия&#187; перекрыли на полтора часа из-за ДТП с большегрузом
В аварии пострадал один человек. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» случилась авария, из-за которой дорога была перекрыта на протяжении полутора часов.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», все случилось на участке трассы Выборг — Светогорск на подъезде к пункту пропуска «Светогорск» на границе с Финляндией. Там, на мосту через Вуоксу, столкнулись машины «Соболь» и «КАМАЗ». В результате аварии пострадал один человек.

Трасса была полностью перекрыта с 19:00. Движение по автодороге восстановили только к 20:20. Поврежденные машины убрали с трассы.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самокатчик попал под машину у метро «Ломоносовская».

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