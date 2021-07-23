В Китае зафиксировали случаи птичьего гриппа

Три случая заражения человека вирусом птичьего гриппа зафиксированы в Китае. Один человек умер, два в тяжелом состоянии.

От гриппа скончалась 51-летняя жительница КНР, контактировавшая с птицей. Другой случай произошел так же в Поднебесной, где 57-летненго мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Госпитализировали и 66-летнего китайца. Об этом сообщили органы здравоохранения Гонконга, передает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смерть человека от вируса обезьяны впервые подтвердили в Китае. Жертвой стал ветеринар из Пекина. Как сообщает Global Times, вирусом обезьяны B (BV) заразился 53-летний мужчина, который работал ветеринаром в учреждении, где занимаются исследованиями приматов. Заболевший испытывал такие симптомы, как тошнота и рвота. Это началось через месяц после того, как он вскрыл тела двух обезьян.