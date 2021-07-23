В Петербург для дня ВМФ прибыли корабли иностранных государств

В параде, который будет 25 июля, в воскресенье, примут участие судна из Пакистана, Ирана и Индии. Фото: Валентин Егоршин/ Gazeta.SPb

В параде, который будет 25 июля, в воскресенье, примут участие судна из Пакистана, Ирана и Индии. Фото: Валентин Егоршин/ Gazeta.SPb

В Северную столицу для участия в параде в честь Дня ВМФ прибыли иностранные корабли.

В параде, который будет 25 июля, в воскресенье, примут участие судна из Пакистана, Ирана и Индии. Фрегаты проследуют на большом Кронштадтском рейде, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Участие иностранных кораблей в дне ВМФ России способствует укреплению взаимопонимания между моряками государства и моряками дружественных стран, отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дворцовый мост окрасят в цвета Андреевского флага в День ВМФ. В честь Дня Военно-морского флота два крупных петербургских объекта окрасятся в цвета Андреевского флага. Сине-белую подсветку получат Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. Сине-белую подсветку включат с 25 на 26 июля.